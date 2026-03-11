Также прогнозируется сильная гололедица.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 11 марта ожидается сильная метель. Об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики.

Согласно данным синоптиков, ночью и утром в республике ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 километров, а также сильный ветер порывами 15—20 метров в секунду. Помимо этого, прогнозируется ночью и днем гололед, на дорогах сильная гололедица.

Ранее сообщалось, что погода в Татарстане будет меняться стремительно. В среду, 11 марта, резкое потепление. Ночью -8...-13 градусов, на востоке до -19 градусов, но к утру температура поднимется до -1...-6 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, ветер до 15 метров в секунду, возможна метель.

