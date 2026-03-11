Общество
11 марта 01:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему россияне стали меньше пить кофе навынос

Медианный чек составил 233 рубля.

Почему россияне стали меньше пить кофе навынос

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За январь — февраль 2026 года россияне купили навынос меньше кофе по сравнению с прошлым годом на восемь процентов. Средний чек держится на уровне 233 рублей. Число покупок упало на три процента, посчитали аналитики «Чек Индекс».

Некоторые точки просто не выдержали конкуренции и закрылись. А популярность набирает домашнее приготовление кофе. К примеру, парк кофемашин и кофеварок в домохозяйствах еще в 2023—2024 годах увеличивался на 25–30 процентов.

Ранее сообщалось, что кофе за два года вырос в цене в 2,5 раза. Эксперты прогнозируют стабильность цен в ближайшие 1—3 года. Повышение стоимости затронуло все виды кофе, в том числе растворимый. Это связано с глобальным дефицитом зеленого кофе.

