В Татарстане приставы по фото в мессенджере вычислили неплательщика алиментов
Должник успешно скрывался от закона, пока не решил поделиться с подписчиками радостью возвращения в родные края.
Житель республики задолжал своим детям более 470 тысяч рублей и отдавать не планировал: прятался от приставов, не жил по месту регистрации, игнорировал телефонные звонки. Однако спустя время алиментщик потерял бдительность и опубликовал в социальных сетях информацию о возвращении на родину, благодаря чему сотрудники ГУФССП по Татарстану смогли найти неплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На фото приставы узнали территорию Черемшанского района республики. В первый рабочий день после весенних праздников сотрудникам удалось осуществить долгожданную встречу с должником и составить протокол за неуплату алиментов, а также присудить 40 часов обязательных работ.
Ранее приставы в Нурлате вычислили должницу по следам на снегу. Они привели сотрудников прямо к дому алиментщицы, где та пыталась скрыться.
