Срок ограничили до двух лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице изменены правила формирования реестра парковочных разрешений для электромобилей. Если ранее электрокар включали в реестр бессрочно, то теперь срок ограничили до двух лет. После этого владельцу нужно повторно собрать документы и подать заявление, сообщили в мэрии Казани.

Для внесения автомобиля в реестр парковочных разрешений необходимо обратиться в комитет по транспорту Казани, в МФЦ или отправить документы на портале госуслуг РТ. В числе необходимых документов — паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт ТС.

Ранее сообщалось, что в Казани станет больше парковок с бесплатной стоянкой в 30 минут. Места с увеличенным временем ожидания для водителей появятся рядом с социально значимыми объектами.

