Общество
15 мая 03:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Что чаще всего смотрели, слушали и читали татарстанцы на майских праздниках

Самым популярным у жителей республики стал детективный триллер «Отпечатки».

Что чаще всего смотрели, слушали и читали татарстанцы на майских праздниках

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В нынешние майские праздники татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали, чем годом ранее. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом ON Медиа, входящим в группу компаний МТС.

Как выяснилось, больше всего татарстанцев привлекали детективы. По данным онлайн-кинотеатра «КИОН» от МТС, в список самых популярных фильмов вошли детективный триллер «Отпечатки» и новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце». У детей пользовалась успехом экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина, где главные роли сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк.  

Согласно данным книжного сервиса «КИОН Строки» от МТС, в прохладные майские выходные жители республики больше читали произведений в жанре фэнтези, любовных романов, детективов, а также современную литературу. В тройку самых популярных книг вошли героическое фэнтэзи «Ониксовый шторм», более ранняя книга серии «Эмпирей» этого же автора «Железное пламя» и завершающий том цикла фэнтезийной саги Брендона Сандерсона и Роберта Джордана «Колесо Времени» - «Книга 14. Память Света».  

Больше времени жители республики уделяли и музыке. По данным стриминга «КИОН Музыка» от МТС, самыми популярными треками стали «Мальборо» SAYAN, «Феникс» от BEARWOLF и «Тону» от HOLLYFLAME.

Ранее сообщалось, что россиян в 2026 году ждут ещё три короткие рабочие недели. Ближайшая начнётся 8 июня из-за Дня России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.