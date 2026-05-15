Самым популярным у жителей республики стал детективный триллер «Отпечатки».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В нынешние майские праздники татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали, чем годом ранее. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом ON Медиа, входящим в группу компаний МТС.

Как выяснилось, больше всего татарстанцев привлекали детективы. По данным онлайн-кинотеатра «КИОН» от МТС, в список самых популярных фильмов вошли детективный триллер «Отпечатки» и новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце». У детей пользовалась успехом экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина, где главные роли сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Согласно данным книжного сервиса «КИОН Строки» от МТС, в прохладные майские выходные жители республики больше читали произведений в жанре фэнтези, любовных романов, детективов, а также современную литературу. В тройку самых популярных книг вошли героическое фэнтэзи «Ониксовый шторм», более ранняя книга серии «Эмпирей» этого же автора «Железное пламя» и завершающий том цикла фэнтезийной саги Брендона Сандерсона и Роберта Джордана «Колесо Времени» - «Книга 14. Память Света».

Больше времени жители республики уделяли и музыке. По данным стриминга «КИОН Музыка» от МТС, самыми популярными треками стали «Мальборо» SAYAN, «Феникс» от BEARWOLF и «Тону» от HOLLYFLAME.

