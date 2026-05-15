15 мая 02:32
Новым наместником Раифского Богородицкого монастыря стал игумен Марк Виленский

Прежний был избран главой епархии в Пермском крае.

Автор фото: пресс-служба Казанской епархии

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви избрали нового наместника Раифского Богородицкого мужского монастыря - игумена Марка Виленского, который до этого возглавлял Казанско-Богородицкий мужской монастырь.

«Назначить на должность игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря поселка Местечко Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан игумена Марка Виленского с освобождением его от должности наместника Казанского Богородицкого монастыря города Казани», – сказано в документе.  

Игумен Гавриил Рожнов, возглавлявший ранее Раифский Богородицкий мужской монастырь, в конце декабря решением Священного Синода Русской Православной Церкви был избран главой Соликамской и Чусовской епархии в Пермском крае и покинул обитель. Игумен Марк исполнял обязанности руководителя с 25 января.

