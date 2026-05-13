13 мая 09:15
Депутат Говырин рассказал, какие льготы положены предпенсионерам в 2026 году

В занятости статус предпенсионера даёт особый порядок пособия по безработице.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что у предпенсионеров в 2026 году действует целый набор федеральных льгот. Но считать возраст для них нужно по-разному, в зависимости от того, о какой именно поддержке речь.

Для трудовых гарантий и пособия по безработице берут пять лет до назначения страховой пенсии. А для налоговых льгот действует старое правило — возраст привязывают к прежним пенсионным границам. То есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Что это даёт. По налогу на имущество предпенсионера полностью освобождают от уплаты по одному объекту каждого вида. Можно выбрать квартиру, дом, гараж, машино-место или хозяйственную постройку до 50 квадратных метров на дачном или садовом участке. Если у человека две квартиры, льготу дадут только на одну, обычно на ту, где налог выше.

По земле тоже есть послабление. Налог не начислят на шесть соток одного участка. Если участок, скажем, десять соток, платить придётся только за четыре.

По части занятости для предпенсионеров тоже особые условия. Максимальное пособие по безработице с 1 февраля 2026 года составляет 15 886 рублей. Но это верхняя планка, она не для всех — конкретная сумма зависит от заработка, стажа и того, сколько человек проработал до обращения в службу занятости.

На работе предпенсионер имеет право на два оплаченных дня в год для прохождения диспансеризации. А если работодатель отказывает в приёме или увольняет именно из-за возраста, его можно привлечь по статье 144.1 Уголовного кодекса. Так что защита здесь уже не просто административная, а уголовная.

