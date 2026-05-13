Деньги пойдут на Арск, Буинск, Кукмор, Балтаси и Богатые Сабы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минсельхоз России готов выделить Татарстану 6,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства направят на развитие пяти сельских агломераций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026–2028 годы.

В проект включили Арск, Буинск, Кукмор, а также посёлки городского типа Балтаси и Богатые Сабы. Помимо федеральных денег, планируется привлечь ещё около 1,35 миллиарда рублей через другие госпрограммы и больше 1,3 миллиарда из внебюджетных источников.

Внебюджетные средства пойдут на конкретные объекты. Это строительство детского сада в Буинске за 563 миллиона рублей, реконструкция сетей водоотведения в Кукморе за 257 миллионов, капремонт моста через реку Шошму в Балтасинском районе за 100,65 миллиона, а также обновление центра образования «ОНИКС» в Богатых Сабах за 403 миллиона.

В документе, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, уточняется, что часть объектов в дальнейшем могут перевести с внебюджетного финансирования на государственные программы. После заключения дополнительных соглашений с федеральными ведомствами планы обещают скорректировать. Информация опубликована в проекте распоряжения Кабмина республики.

