Общество
13 мая 08:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстан получит больше 6 млрд рублей на развитие пяти сельских агломераций

Деньги пойдут на Арск, Буинск, Кукмор, Балтаси и Богатые Сабы.

Татарстан получит больше 6 млрд рублей на развитие пяти сельских агломераций

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минсельхоз России готов выделить Татарстану 6,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства направят на развитие пяти сельских агломераций в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026–2028 годы.

В проект включили Арск, Буинск, Кукмор, а также посёлки городского типа Балтаси и Богатые Сабы. Помимо федеральных денег, планируется привлечь ещё около 1,35 миллиарда рублей через другие госпрограммы и больше 1,3 миллиарда из внебюджетных источников.

Внебюджетные средства пойдут на конкретные объекты. Это строительство детского сада в Буинске за 563 миллиона рублей, реконструкция сетей водоотведения в Кукморе за 257 миллионов, капремонт моста через реку Шошму в Балтасинском районе за 100,65 миллиона, а также обновление центра образования «ОНИКС» в Богатых Сабах за 403 миллиона.

В документе, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, уточняется, что часть объектов в дальнейшем могут перевести с внебюджетного финансирования на государственные программы. После заключения дополнительных соглашений с федеральными ведомствами планы обещают скорректировать. Информация опубликована в проекте распоряжения Кабмина республики.

Ранее мы писали, что все районы Татарстана начали сев яровых. Всего предстоит засеять площадь более 1,7 миллиона гектаров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.