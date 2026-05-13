Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к участникам экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», назвав символичным, что он проходит в Татарстане — динамично растущем регионе, где берегут традиции межнационального согласия. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Форум собрал российских и зарубежных политиков, общественных деятелей, ученых, богословов, предпринимателей, заметил Путин. Они будут обсуждать важнейшие вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, обмениваться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами.

По словам президента России, в России веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. Также Россия является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества.

«Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году», - напомнил Путин.

Президент полагает, что проводимый форум будет результативным, а также откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей.

Ранее стало известно, чем удивит исламский форум в Казани. На KazanForum анонсируют первый верифицированный выпуск исламских облигаций, а агропромышленный парк в оперативном режиме приводят к стандартам халяль.

