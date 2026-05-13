Путин обратился к участникам KazanForum, оценив, что он проходит в Татарстане
В республике берегут традиции межнационального согласия, заметил президент.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», назвав символичным, что он проходит в Татарстане — динамично растущем регионе, где берегут традиции межнационального согласия. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Форум собрал российских и зарубежных политиков, общественных деятелей, ученых, богословов, предпринимателей, заметил Путин. Они будут обсуждать важнейшие вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, обмениваться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами.
По словам президента России, в России веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. Также Россия является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества.
«Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году», - напомнил Путин.
Президент полагает, что проводимый форум будет результативным, а также откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей.
Ранее стало известно, чем удивит исламский форум в Казани. На KazanForum анонсируют первый верифицированный выпуск исламских облигаций, а агропромышленный парк в оперативном режиме приводят к стандартам халяль.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.