Индекс счастья россиян упал до минимума почти за 15 лет
В апреле показатель опустился до 52 пунктов — это самый низкий показатель с сентября 2011 года.
ВЦИОМ опубликовал тревожные цифры. По итогам апреля индекс счастья россиян составил всего 52 пункта, снизившись на четыре пункта по сравнению с мартом. Это самый низкий показатель с сентября 2011 года — тогда он был ещё меньше, 41 пункт.
Доля тех, кто уверенно называет себя счастливым, тоже сократилась — на два процентных пункта. Интересно, что ещё в декабре прошлого года индекс равнялся 66 пунктам, и с тех пор он только падает. А рекорд за последние пять лет был в марте 2023 года — 73 пункта.
Ранее мы писали, что Татарстан занимает третье место в рейтинге по уровню бедности. Показатель в республике составил 3,7 процента.
