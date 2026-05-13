Общество
13 мая 10:23
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Индекс счастья россиян упал до минимума почти за 15 лет

В апреле показатель опустился до 52 пунктов — это самый низкий показатель с сентября 2011 года.

Индекс счастья россиян упал до минимума почти за 15 лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ВЦИОМ опубликовал тревожные цифры. По итогам апреля индекс счастья россиян составил всего 52 пункта, снизившись на четыре пункта по сравнению с мартом. Это самый низкий показатель с сентября 2011 года — тогда он был ещё меньше, 41 пункт.

Доля тех, кто уверенно называет себя счастливым, тоже сократилась — на два процентных пункта. Интересно, что ещё в декабре прошлого года индекс равнялся 66 пунктам, и с тех пор он только падает. А рекорд за последние пять лет был в марте 2023 года — 73 пункта.

Ранее мы писали, что Татарстан занимает третье место в рейтинге по уровню бедности. Показатель в республике составил 3,7 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.