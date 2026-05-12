На KazanForum анонсируют первый верифицированный выпуск исламских облигаций (сукук), а агропромышленный парк в оперативном режиме приводят к стандартам «халяль».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане стартовал международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — мероприятия продолжатся до 17 мая. Ожидается более 10 тысяч участников из десятков стран мира. В этом году приезжают из рекордного количества стран. Пока их всего 103, но это не финальные цифры, рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

- Это уже для нас рекорд. Никогда не было у нас такой представленности и такого количества высокопоставленных гостей, — рассказала Минуллина. – То, что мы видим сегодня здесь видим, то количество, которое мы сегодня собираемся, – кропотливая работа нашего раиса. Такого количества гостей мы не знали никогда.

Меньше в этом году будет представителей Ирана. По словам руководителя АИР республики, все дело в «международной обстановке»

Деловая программа

Никогда на форуме не было и такого количества высокопоставленных гостей, отметила глава АИР. Приезжают как первые лица государств, так и министры. Например, председатель Халк Маслахаты (так называется народный совет) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Огромное количество, несколько десятков государственных иностранных министров по разным направлениям. Больше всего представлено министров культуры, образования, и традиционно — министров экономики и промышленности, — уточнила Минуллина.

Самые большие делегации у Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Египта, Казахстана и Омана. Конечно, приезжают и россияне - больше всего, гостей будет от Астраханской, Брянской, Кировской и Томской областей, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Мордовии.

Программа мероприятия обширная. Чтобы помочь участникам сориентироваться в плотном графике, организаторы подготовили навигатор. Всего на KazanForum пройдет 149 сессий, программа разделена на 21 тематический трек.

Кроме того, на площадке развернутся и три выставки: международная выставка экономических достижений с участием 10 стран, выставка недвижимости, посвященная искусственному интеллекту и высоким технологиям в строительстве и выставка инвестиционных инфраструктурных проектов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

А центральными темами форума станут исламские финансы, индустрия халяль, женская повестка, конференции. Пройдет даже показ мод - коллекции представят Малайзия, Индонезия, Марокко, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, а также дизайнеры из Казани, Уфы и Челябинска.

Как «нехаляльный» агропромпарк в Казани готовят к Kazan Halal Market

В рамках форума пройдет и Kazan Halal Market — принимать участие в Kazan Halal Market будет 100 компаний из 9 стран: России, Саудовской Аравии, Туркменистана, Кыргызстана и других. Россию представят 11 регионов. Вход туда свободный. Официальное открытие ярмарки пройдет 13 мая в 10 утра — открывать мероприятие будет Раис Татарстана Рустам Минниханов. Запланирована и молитва, которую начнет председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Но агропромышленный парк в Казани не соответствует нормам «халяль» — там продаются разные виды мяса и продукты. Поэтому традиционно его отмывают каждый год.

- Поскольку это халяльная ярмарка, а сам агропромпарк не является халяльным, мы его закрываем и полностью вымываем отдельно по стандартам халяль, - отметила руководитель АИР.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казань как столица исламского мира

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова напомнила, что 2025 год стал историческим для города - 13 февраля в Джидде на 13-й сессии Генеральной ассамблеи ИСЕСКО Казани присудили статус культурной столицы исламского мира.

- Для нас это очень большая честь. Культурный обмен — это прежде всего среда доверия, и ни один бизнес не может развиваться продуктивно, если не будет доверия со стороны партнеров, — заявила Аюпова.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

А главным событием станет съезд министров культуры стран ОИС - он пройдет 14 мая. Участниками станут 38 официальных делегаций из 28 стран и четыре международных организаций, включая Лигу арабских государств.

Появится по итогам форума и принципиально новый для России финансовый инструмент. Организаторы анонсировали первый верифицированный выпуск исламских облигаций - Сукук. Речь о проекте «Северные Ворота» — промышленном парке ОЭЗ «Алабуга» в Казани.

- Это первый прецедент у нас в России, — заявила Минуллина. — Исламские облигации прошли верификацию. В сделке участвуют ВЭБ, Минфин России, Газпромбанк.

Успех пилота откроет для России доступ к инвестициям из стран Персидского залива. При этом 83% участников эксперимента по исламским финансам в России - Татарстан. Республика уже давно считается неофициальной столицей партнёрского банкинга в стране, и выпуск Сукук только усилит его позиции.