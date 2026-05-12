Халяль «под ключ»: чем удивит исламский форум в Казани
На KazanForum анонсируют первый верифицированный выпуск исламских облигаций (сукук), а агропромышленный парк в оперативном режиме приводят к стандартам «халяль».
В Татарстане стартовал международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — мероприятия продолжатся до 17 мая. Ожидается более 10 тысяч участников из десятков стран мира. В этом году приезжают из рекордного количества стран. Пока их всего 103, но это не финальные цифры, рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.
- Это уже для нас рекорд. Никогда не было у нас такой представленности и такого количества высокопоставленных гостей, — рассказала Минуллина. – То, что мы видим сегодня здесь видим, то количество, которое мы сегодня собираемся, – кропотливая работа нашего раиса. Такого количества гостей мы не знали никогда.
Меньше в этом году будет представителей Ирана. По словам руководителя АИР республики, все дело в «международной обстановке»
Деловая программа
Никогда на форуме не было и такого количества высокопоставленных гостей, отметила глава АИР. Приезжают как первые лица государств, так и министры. Например, председатель Халк Маслахаты (так называется народный совет) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и другие.
- Огромное количество, несколько десятков государственных иностранных министров по разным направлениям. Больше всего представлено министров культуры, образования, и традиционно — министров экономики и промышленности, — уточнила Минуллина.
Самые большие делегации у Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Египта, Казахстана и Омана. Конечно, приезжают и россияне - больше всего, гостей будет от Астраханской, Брянской, Кировской и Томской областей, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Мордовии.
Программа мероприятия обширная. Чтобы помочь участникам сориентироваться в плотном графике, организаторы подготовили навигатор. Всего на KazanForum пройдет 149 сессий, программа разделена на 21 тематический трек.
Кроме того, на площадке развернутся и три выставки: международная выставка экономических достижений с участием 10 стран, выставка недвижимости, посвященная искусственному интеллекту и высоким технологиям в строительстве и выставка инвестиционных инфраструктурных проектов.
А центральными темами форума станут исламские финансы, индустрия халяль, женская повестка, конференции. Пройдет даже показ мод - коллекции представят Малайзия, Индонезия, Марокко, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, а также дизайнеры из Казани, Уфы и Челябинска.
Как «нехаляльный» агропромпарк в Казани готовят к Kazan Halal Market
В рамках форума пройдет и Kazan Halal Market — принимать участие в Kazan Halal Market будет 100 компаний из 9 стран: России, Саудовской Аравии, Туркменистана, Кыргызстана и других. Россию представят 11 регионов. Вход туда свободный. Официальное открытие ярмарки пройдет 13 мая в 10 утра — открывать мероприятие будет Раис Татарстана Рустам Минниханов. Запланирована и молитва, которую начнет председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Но агропромышленный парк в Казани не соответствует нормам «халяль» — там продаются разные виды мяса и продукты. Поэтому традиционно его отмывают каждый год.
- Поскольку это халяльная ярмарка, а сам агропромпарк не является халяльным, мы его закрываем и полностью вымываем отдельно по стандартам халяль, - отметила руководитель АИР.
Казань как столица исламского мира
Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова напомнила, что 2025 год стал историческим для города - 13 февраля в Джидде на 13-й сессии Генеральной ассамблеи ИСЕСКО Казани присудили статус культурной столицы исламского мира.
- Для нас это очень большая честь. Культурный обмен — это прежде всего среда доверия, и ни один бизнес не может развиваться продуктивно, если не будет доверия со стороны партнеров, — заявила Аюпова.
А главным событием станет съезд министров культуры стран ОИС - он пройдет 14 мая. Участниками станут 38 официальных делегаций из 28 стран и четыре международных организаций, включая Лигу арабских государств.
Появится по итогам форума и принципиально новый для России финансовый инструмент. Организаторы анонсировали первый верифицированный выпуск исламских облигаций - Сукук. Речь о проекте «Северные Ворота» — промышленном парке ОЭЗ «Алабуга» в Казани.
- Это первый прецедент у нас в России, — заявила Минуллина. — Исламские облигации прошли верификацию. В сделке участвуют ВЭБ, Минфин России, Газпромбанк.
Успех пилота откроет для России доступ к инвестициям из стран Персидского залива. При этом 83% участников эксперимента по исламским финансам в России - Татарстан. Республика уже давно считается неофициальной столицей партнёрского банкинга в стране, и выпуск Сукук только усилит его позиции.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Бывший директор детейлинг-центра «Автолига» Елена Мотошина оказалась за решеткой после подкупа двух сотрудников порохового завода. Из четырех лет общего режима, назначенных районным судом, апелляция «скостила» только полгода.
Задержанного за преследование бывшей девушки обвинили сразу по двум статьям — «Изнасилование» и «Дача взятки». Как выяснилось, будучи под домашним арестом, он уговорил инспектора по надзору периодически отпускать его.
В Казани стартовало рассмотрение дела спонсора коррупционера, курирующего в республике ЖКХ и транспорт.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.
В городе закрылась очередная точка сбора вторсырья. Причина - сфера больше не приносит дохода, лишь убытки.