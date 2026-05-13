В конце мая жители Татарстана получат дополнительный выходной. В среду, 27 мая, в республике отметят Курбан-байрам, и этот день официально нерабочий. Более того, вторник, 26 мая, станет сокращённым — уйти с работы можно будет на час раньше. Это следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Минтруда республики.

Курбан-байрам — один из двух главных исламских праздников. Его отмечают через 70 дней после Ураза-байрама, в десятый день месяца Зуль-хиджа. Дата каждый год плавает, потому что мусульманский календарь привязан к лунным циклам. Праздник знаменует завершение хаджа — паломничества в Мекку. Хадж входит в пять столпов ислама, то есть является обязанностью каждого верующего, если у него есть на это деньги и здоровье.

Ранее сообщалось, что следующие длинные выходные ждут россиян с 12 по 14 июня. Отдыхать будем три дня подряд в честь Дня России.

