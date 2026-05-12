Отдыхать будем три дня подряд в честь Дня России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Следующие длинные выходные в России пройдут с 12 по 14 июня. Это пятница, суббота и воскресенье. Выходные приурочены к Дню России, который отмечается 12 июня.

Четверг, 11 июня, будет сокращённым рабочим днём — можно уйти домой пораньше. Всего в июне 30 дней: 21 рабочий и 9 выходных вместе с праздничными. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

Ранее мы писали, что последняя неделя мая в Татарстане будет сокращенной — это связано с празднованием Курбан-байрама. Его отметят 27 мая, 26 мая будет сокращенным рабочим днем.

Также сообщалось, что ограничения из-за празднования Сабантуя введут в Казани. Праздник пройдет в поселке Мирном, у озера Лебяжье и в Березовой роще Дербышек.

