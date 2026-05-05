Ведет круглосуточную новостную ленту. Мария - молодой специалист, в редакции «Вечерняя Казань» работает с 2025 года. Увлекается переводом зарубежной литературы и иностранными языками.

В казанском парке «Елмай» также состоится ежегодное семейное мероприятие «Курбан-фест».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

Проповедь на Курбан-байрам для татарстанцев начнется 27 мая в 3:15. Утренний намаз состоится в 2:15, в 2:30 предусмотрено чтение Корана, а в 3:45 — праздничный намаз. Об этом сообщили на посвященной событию пресс-конференции, где приняли участие заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Марджани Равиль Зуферов и казый Казани, ученый секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Булат Мубараков.

— В честь праздника Курбан-Байрам в городах и районах Татарстана будут организованы общегородские детские семейные праздничные мероприятия. Мухтасибат традиционно организует праздники на территориях парков и около мечетей, где для посетителей будут подготовлены разнообразные мероприятия, такие как угощения, конкурсы, викторины, эстафеты, батуты, национальные игры, спортивные соревнования и культурные программы. Гостей ждут разнообразные угощения, включая вкусный плов, блины, сладости и чай. Кроме того, на празднике будет работать торговые точки, где можно купить халяльные продукты по доступным ценам. Особое внимание будет уделено детям, — рассказал имам-хатыйб мечети «Марджани».

27 мая в парке «Елмай» в столице республики запланировано проведение традиционного семейного «Курбан-феста» - с 13:00 до 17:00. Помимо этого, в Казани организуют 17 официальных площадок для жертвоприношения животных.

В регионе день праздника, 27 мая, станет нерабочим. В этом году он выпал на среду. Вторник, 26 мая, пройдет по сокращенному рабочему графику.

Напомним, что Курбан-байрам отмечают во всем мусульманском мире в течение нескольких дней. Их называют днями такбира ат-Ташрик. В 2026 году они пройдут с 26 по 30 мая.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.