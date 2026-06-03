Изменение вступает в силу с сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые правила движения на маломерных судах на водоемах Татарстана ввели в республике, постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Допустимая скорость движения в 50-метровой зоне от береговой линии в акватории водоемов в границах населенных пунктов была снижена до 10 километров в час против прежних 15 километров в час. При этом скорость должна полностью исключать волнообразование.

Нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей либо лишить права управлять маломерным судном на срок до 6 месяцев.

Правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что c 11 по 14 июня на участке Казанки введут запрет на использование маломерных судов. Меру вводят в целях безопасности во время соревнований по триатлону между юношами и девушками от 15 до 17 лет.

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