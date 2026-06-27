Ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.

Автор фото: government.ru

В Крыму из детского лагеря «Артек» вывезли всех детей, об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Напомним, детей вывозили в связи с остановкой летней оздоровительной кампании в регионе. Дети направлены домой и в детские лагеря Краснодарского края.

Данная ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.

С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис - из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что в Краснодарский край перевезли детей из Татарстана, которые отдыхали в лагерях Крыма. Детей, отдыхавших в «Артеке», Форосе и Алуште, вместе с сопровождающими доставили в поселок Сукко. На территории комплекса имеется вся необходимая спортивная и учебная инфраструктура.

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