Из детского лагеря «Артек» в Крыму вывезли всех детей
Ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.
В Крыму из детского лагеря «Артек» вывезли всех детей, об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Напомним, детей вывозили в связи с остановкой летней оздоровительной кампании в регионе. Дети направлены домой и в детские лагеря Краснодарского края.
Данная ситуация находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.
С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис - из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили.
Ранее сообщалось, что в Краснодарский край перевезли детей из Татарстана, которые отдыхали в лагерях Крыма. Детей, отдыхавших в «Артеке», Форосе и Алуште, вместе с сопровождающими доставили в поселок Сукко. На территории комплекса имеется вся необходимая спортивная и учебная инфраструктура.
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