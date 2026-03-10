Общество
10 марта 12:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казахстан ответит России зеркальным повышением утильсбора

В Астане не ожидают резкого подорожания транспорта после принятия ответных мер в отношении соседей.

Казахстан ответит России зеркальным повышением утильсбора

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В целях защиты отечественного автопрома в Казахстане зеркально поднимут размер утилизационного сбора для авто из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Его слова приводит «Интерфакс».

Нагаспаев отметил, что для импортируемых автомобилей из Казахстана утильсбор в России повысился в десятки раз и будет увеличиваться прогрессивно с каждым годом.

Приказ министерства промышленности и министерства экологии еще не подписан. Нагаспаев уверен, что нововведение не вызовет рост цен на авто из-за небольшого объема импорта из России.

Согласно проекту приказа, к ставке утильсбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники из России и Белоруссии применят коэффициент 2.

Ранее сообщалось, что из-за ужесточения правил расчета утильсбора из ЕАЭС новые автомобили в России могут подорожать на 20 процентов с 1 апреля. Особо сильно это отразится на стоимости премиальных иномарок.


Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.