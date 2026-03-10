В Астане не ожидают резкого подорожания транспорта после принятия ответных мер в отношении соседей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В целях защиты отечественного автопрома в Казахстане зеркально поднимут размер утилизационного сбора для авто из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Его слова приводит «Интерфакс».

Нагаспаев отметил, что для импортируемых автомобилей из Казахстана утильсбор в России повысился в десятки раз и будет увеличиваться прогрессивно с каждым годом.

Приказ министерства промышленности и министерства экологии еще не подписан. Нагаспаев уверен, что нововведение не вызовет рост цен на авто из-за небольшого объема импорта из России.

Согласно проекту приказа, к ставке утильсбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники из России и Белоруссии применят коэффициент 2.

Ранее сообщалось, что из-за ужесточения правил расчета утильсбора из ЕАЭС новые автомобили в России могут подорожать на 20 процентов с 1 апреля. Особо сильно это отразится на стоимости премиальных иномарок.



