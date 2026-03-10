Казахстан ответит России зеркальным повышением утильсбора
В Астане не ожидают резкого подорожания транспорта после принятия ответных мер в отношении соседей.
В целях защиты отечественного автопрома в Казахстане зеркально поднимут размер утилизационного сбора для авто из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Его слова приводит «Интерфакс».
Нагаспаев отметил, что для импортируемых автомобилей из Казахстана утильсбор в России повысился в десятки раз и будет увеличиваться прогрессивно с каждым годом.
Приказ министерства промышленности и министерства экологии еще не подписан. Нагаспаев уверен, что нововведение не вызовет рост цен на авто из-за небольшого объема импорта из России.
Согласно проекту приказа, к ставке утильсбора для автомобилей и самоходной сельхозтехники из России и Белоруссии применят коэффициент 2.
Ранее сообщалось, что из-за ужесточения правил расчета утильсбора из ЕАЭС новые автомобили в России могут подорожать на 20 процентов с 1 апреля. Особо сильно это отразится на стоимости премиальных иномарок.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.