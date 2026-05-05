Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Число живущих в России мигрантов за год снизилось на 700 тысяч, всего в стране живут 6,1 миллиона иностранцев. Год назад их число составляло 6,8 миллиона, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

По данным за первый квартал 2026 года, в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В общем потоке почти 1,8 миллиона человек составляют жители стран СНГ.

Также на 90 процентов выросло количество решений об аннулировании иностранцам видов на жительство. Всего в стране проживает 581 тысяча иностранцев с ВНЖ.

Ранее сообщалось, что мигранты в Татарстане совершают всё меньше преступлений. Чаще всего приезжие из других стран попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за краж. А в республику также приезжают не только из стран СНГ, но и Китая и Индии.

