Количество мигрантов в России за год сократилось на 700 тысяч
В стране живут 6,1 миллиона иностранцев.
Число живущих в России мигрантов за год снизилось на 700 тысяч, всего в стране живут 6,1 миллиона иностранцев. Год назад их число составляло 6,8 миллиона, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.
По данным за первый квартал 2026 года, в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В общем потоке почти 1,8 миллиона человек составляют жители стран СНГ.
Также на 90 процентов выросло количество решений об аннулировании иностранцам видов на жительство. Всего в стране проживает 581 тысяча иностранцев с ВНЖ.
Ранее сообщалось, что мигранты в Татарстане совершают всё меньше преступлений. Чаще всего приезжие из других стран попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за краж. А в республику также приезжают не только из стран СНГ, но и Китая и Индии.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».