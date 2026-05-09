Раис республики обратился к ветеранам, труженикам тыла и участникам спецоперации.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением по случаю Дня Победы. Он поздравил фронтовиков, тружеников тыла и всех жителей республики с праздником.

Минниханов напомнил, что из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек. Казанские заводы выпускали боевую технику, предприятия поставляли вооружение и обмундирование, а село обеспечивало армию продовольствием.

По его словам, важно хранить историческую правду о войне и передавать память о героях следующим поколениям. Он отметил, что 2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести.

Отдельно раис высказался об участниках специальной военной операции. Он заявил, что они, как и их предки, честно выполняют воинский долг. Вся республика, по его словам, поддерживает военнослужащих и их семьи.

Также он напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, и подчеркнул, что в единстве и гражданском согласии — залог новой Победы.

В заключение Минниханов поблагодарил ветеранов, назвав их подвиг главным нравственным ориентиром, и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, на «Бессмертный полк» казанцев зовут к 12:00 – в полдень на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнет формироваться колонна. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлёвской, конечная точка – площадь Тысячелетия. При этом традиционной площадкой для праздника станет площадь Тысячелетия. Парад начнется в 10 утра.

