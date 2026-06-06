Общество
6 июня 11:00
Автор материала:
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Павел Наумов

Журналист

Минниханов: «Татарстан испокон веков бережно сохраняет традиции русского народа»

Глава Татарстана выступил на торжественном концерте в честь Дня русского языка и 227-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Минниханов: «Татарстан испокон веков бережно сохраняет традиции русского народа»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии праздничного концерта, посвященного Дню русского языка и 227-й годовщине со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие прошло в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

В своем приветственном слове Минниханов подчеркнул особую значимость праздника для многонационального региона.

- Эта дата объединяет всех, кто проникся красотой русской речи, сохраняет и приумножает культурное достояние русского народа. Для многонационального Татарстана этот праздник имеет особый смысл, ведь он нацелен на одну из главных задач - сохранение традиций и народных ценностей страны, — заявил глава республики.

Минниханов отметил, что в Татарстане испокон веков бережно сохраняются уникальные обряды и традиции русского народа. В регионе активно развивается художественная литература и искусство, а Казанская лингвистическая школа продолжает славиться своими научными достижениями.

Он также выразил отдельную благодарность Русскому национально-культурному объединению Татарстана за большой вклад в организацию масштабных общественных и культурных проектов. Среди получивших широкое признание инициатив он выделил праздники «Широкая Масленица» и «Каравон»; фестивали «Спасская ярмарка» и «Алексеевские перезвоны» и международные Кирилло-Мефодиевские и Онегинские чтения.

Руководитель Татарстана также сообщил, что ранее в этот день традиционно встретился с представителями русской общественности. Были подведены итоги масштабной работы за последние годы и намечены новые цели по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и развитию культуры.

В завершение своего выступления Минниханов напомнил, что задача сохранения великого русского слова обретает особое значение в контексте объявленного президентом России Владимиром Путиным курса на укрепление единства народов страны.

Он пожелал всем участникам торжества радости от приобщения к общественному литературному наследию, благополучия и новых открытий.

Ранее мы писали, что Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани. Торжественное мероприятие приуроченно ко Дню русского языка и очередной дате со дня рождения великого поэта.

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