Бывший омбудсмен сказала, что любит законодательную работу.

Автор фото: duma.gov.ru

Экс-уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что любит законодательную работу и хотела бы к ней вернуться. Однако пока не приняла окончательное решение по поводу участия в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

«Мне нужно время все-таки подумать и принять окончательное решение», - сказала она.

Напомним, новым уполномоченным по правам человека в России назначили Яну Лантратову. Ранее эту должность в течение десяти лет занимала Москалькова, срок действия полномочий которой истек в апреле текущего года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.