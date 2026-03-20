На Ксению Собчак подали в суд за залив соседей
Пострадавшие требуют с ведущей компенсацию в 166 тысяч рублей.
В Москве страховая компания подала иск за залив квартиры к журналистке Ксении Собчак и еще одному ответчику. Об этом сообщают «Известия».
Иск к Собчак поступил в суд еще в октябре прошлого года. Заседание суда назначено на 23 марта. Пострадавший просит взыскать сумму ущерба солидарно, то есть компенсацию требуют как со всех должников совместно, так и с любого из них в отдельности и в полном объеме.
Как сообщают РИА Новости, это не первый коммунальный конфликт Собчак — осенью прошлого года с журналистки четыре раза взыскали долг по платежам за ЖКУ.
Ранее Ксения Собчак приезжала в Казань для участия в первом международном конкурсе красоты БРИКС в Казани. Телеведущая назвала столицу республики прекрасным местом.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
