Общество
20 марта 17:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На Ксению Собчак подали в суд за залив соседей

Пострадавшие требуют с ведущей компенсацию в 166 тысяч рублей.

На Ксению Собчак подали в суд за залив соседей

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве страховая компания подала иск за залив квартиры к журналистке Ксении Собчак и еще одному ответчику. Об этом сообщают «Известия».

Иск к Собчак поступил в суд еще в октябре прошлого года. Заседание суда назначено на 23 марта. Пострадавший просит взыскать сумму ущерба солидарно, то есть компенсацию требуют как со всех должников совместно, так и с любого из них в отдельности и в полном объеме.

Как сообщают РИА Новости, это не первый коммунальный конфликт Собчак — осенью прошлого года с журналистки четыре раза взыскали долг по платежам за ЖКУ.

Ранее Ксения Собчак приезжала в Казань для участия в первом международном конкурсе красоты БРИКС в Казани. Телеведущая назвала столицу республики прекрасным местом.

