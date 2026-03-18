Общество
18 марта 13:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нарушителей на речных судах готовятся штрафовать с помощью автоматических камер

Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума позволит регионам штрафовать нарушителей в акваториях рек с помощью автоматических камер, работающих по аналогии с комплексами фиксации нарушений ПДД. Соответствующие законопроекты приняли в первом чтении, передает «Коммерсантъ».

В первую очередь изменения касаются Москвы, где власти уже смонтировали 500 камер на Москве-реке. Однако в будущем законопроект станет полезным и другим регионам. В документах оговаривается возможность размещения региональными властями автоматических средств фотовидеофиксации «нарушений правил плавания» в тех местах, где чиновники сочтут нужным. Установленные на водоемах камеры будут выявлять нарушения по статье 11.7 КоАП.

За нарушения будут грозить штрафы до 25 тысяч рублей или лишение прав управления судном. Санкции грозят в случае нарушения правил плавания и стоянки судов, незаконной подачи звуковых сигналов и при превышении разрешенной скорости движения.

Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» между Казанью и Нижним Новгородом. Из столицы Татарстана рейсы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.