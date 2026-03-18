Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума позволит регионам штрафовать нарушителей в акваториях рек с помощью автоматических камер, работающих по аналогии с комплексами фиксации нарушений ПДД. Соответствующие законопроекты приняли в первом чтении, передает «Коммерсантъ».

В первую очередь изменения касаются Москвы, где власти уже смонтировали 500 камер на Москве-реке. Однако в будущем законопроект станет полезным и другим регионам. В документах оговаривается возможность размещения региональными властями автоматических средств фотовидеофиксации «нарушений правил плавания» в тех местах, где чиновники сочтут нужным. Установленные на водоемах камеры будут выявлять нарушения по статье 11.7 КоАП.

За нарушения будут грозить штрафы до 25 тысяч рублей или лишение прав управления судном. Санкции грозят в случае нарушения правил плавания и стоянки судов, незаконной подачи звуковых сигналов и при превышении разрешенной скорости движения.

