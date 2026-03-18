18 марта 12:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» между Казанью и Нижним Новгородом

Из столицы Татарстана рейсы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» между Казанью и Нижним Новгородом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Билеты на скоростное судно «Метеор 120Р» на рейсы между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу, они доступны на сайте компании «Водолет».

Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода по вторникам, четвергам и субботам, из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям. В продажу поступают билеты на рейсы с 2 июня по 18 октября. Билеты на майские рейсы начнут продавать в начале апреля, когда станет известно о дате начала навигации.

Стоимость билетов в одну сторону составляет 2800 рублей.

Ранее сообщалось, что сезон речной навигации в Татарстане стартует 24 апреля. А первый рейс запустят 1 мая. В прошлом году сезон начался 25 апреля.

