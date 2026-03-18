Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» между Казанью и Нижним Новгородом
Из столицы Татарстана рейсы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.
Билеты на скоростное судно «Метеор 120Р» на рейсы между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу, они доступны на сайте компании «Водолет».
Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода по вторникам, четвергам и субботам, из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям. В продажу поступают билеты на рейсы с 2 июня по 18 октября. Билеты на майские рейсы начнут продавать в начале апреля, когда станет известно о дате начала навигации.
Стоимость билетов в одну сторону составляет 2800 рублей.
Ранее сообщалось, что сезон речной навигации в Татарстане стартует 24 апреля. А первый рейс запустят 1 мая. В прошлом году сезон начался 25 апреля.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.