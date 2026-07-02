Новые бесплатные обследования добавили в программу диспансеризации в России
Особое внимание уделили беременным, которым теперь доступно неинвазивное тестирование плода.
В список обследований при прохождении диспансеризации добавили анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, в частности, теперь можно проверить свой липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина.
Женщины по обновленной программе также смогут сдать анализ на ВПЧ и пройти жидкостное цитологическое исследование. Такие процедуры помогут выявлять онкологию на ранней стадии. Особое внимание уделили беременным, которым теперь доступно неинвазивное тестирование плода. Оно позволит обнаруживать хромосомные аномалии в первые месяцы.
Ранее в базовую программу ОМС включили также 14 новых методов лечения. В том числе речь идет и о дорогостоящих процедурах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.