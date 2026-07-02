Особое внимание уделили беременным, которым теперь доступно неинвазивное тестирование плода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В список обследований при прохождении диспансеризации добавили анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, в частности, теперь можно проверить свой липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина.

Женщины по обновленной программе также смогут сдать анализ на ВПЧ и пройти жидкостное цитологическое исследование. Такие процедуры помогут выявлять онкологию на ранней стадии. Особое внимание уделили беременным, которым теперь доступно неинвазивное тестирование плода. Оно позволит обнаруживать хромосомные аномалии в первые месяцы.

Ранее в базовую программу ОМС включили также 14 новых методов лечения. В том числе речь идет и о дорогостоящих процедурах.

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