В «Алабуга Политех» состоялась Всероссийская олимпиада «Формула будущего»
В олимпиаде поучаствовали 21, 5 тысячи школьников со всей страны.
Образовательный центр «Алабуга Политех» принял финал Всероссийской олимпиады «Формула будущего», организованной Российским обществом «Знание». Проект стал одной из самых массовых площадок для профессиональной ориентации школьников 9–11 классов и открыл для тысяч молодых людей путь в современную инженерию и экономику.
География олимпиады охватила всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. Лидером по числу заявок стала Москва, откуда поступило более 1300 участников. В число самых активных регионов также вошли Республика Мордовия, Ростовская область, Красноярский край, Белгородская область и Северная Осетия. Всего в муниципальном этапе олимпиады приняли участие более 21,5 тысячи школьников.
«Именно вам предстоит создавать новые технологии, проектировать города будущего, разрабатывать инновационные решения, двигать вперед науку, промышленность и экономику России, — обратились к финалистам организаторы. — Сегодняшний финал — это не просто соревнование, а встреча будущих инженеров, ученых и предпринимателей. Вы — самое ценное, что здесь есть, вы — носители кода будущего».
Конкурсная программа включала шесть ключевых направлений: «Физика», «Химия, программирование, «БПЛА», «BIM-проектирование» и «Торгово-экономический профиль». В рамках олимпиады школьники проектировали 3D-модели зданий, программировали системы, разрабатывали бизнес-идеи и проводили научные исследования.
Организаторы отмечают, что наибольшей популярностью у участников пользовались направления «Физика» и «Торгово-экономический профиль». Одним из самых сложных и востребованных направлений стало «BIM-проектирование».
Кроме того, в рамках церемонии закрытия перед финалистами выступила эксперт национальной программы «Цифровая экономика РФ» Наталья Смирнова, отметившая высокий потенциал участников.
В завершении олимпиады представители оргкомитета подчеркнули значимость мероприятия для развития кадрового потенциала страны.
«Имена наших победителей вписаны в историю этой олимпиады золотыми буквами. Но наше путешествие не заканчивается здесь — это лишь первая глава большой истории. Впереди — новые открытия, новые вызовы и новые победы. Пусть «Формула будущего» всегда ведет наших участников к успеху», — отметили организаторы.
Мероприятие завершилось награждением победителей и призеров олимпиады «Формула будущего» — они получили заслуженные дипломы и ценные подарки. Особым бонусом для лучших участников стало право на льготное поступление в образовательный центр «Алабуга Политех».
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.