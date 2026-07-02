В олимпиаде поучаствовали 21, 5 тысячи школьников со всей страны.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Образовательный центр «Алабуга Политех» принял финал Всероссийской олимпиады «Формула будущего», организованной Российским обществом «Знание». Проект стал одной из самых массовых площадок для профессиональной ориентации школьников 9–11 классов и открыл для тысяч молодых людей путь в современную инженерию и экономику.

География олимпиады охватила всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. Лидером по числу заявок стала Москва, откуда поступило более 1300 участников. В число самых активных регионов также вошли Республика Мордовия, Ростовская область, Красноярский край, Белгородская область и Северная Осетия. Всего в муниципальном этапе олимпиады приняли участие более 21,5 тысячи школьников.

«Именно вам предстоит создавать новые технологии, проектировать города будущего, разрабатывать инновационные решения, двигать вперед науку, промышленность и экономику России, — обратились к финалистам организаторы. — Сегодняшний финал — это не просто соревнование, а встреча будущих инженеров, ученых и предпринимателей. Вы — самое ценное, что здесь есть, вы — носители кода будущего».

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех» Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Конкурсная программа включала шесть ключевых направлений: «Физика», «Химия, программирование, «БПЛА», «BIM-проектирование» и «Торгово-экономический профиль». В рамках олимпиады школьники проектировали 3D-модели зданий, программировали системы, разрабатывали бизнес-идеи и проводили научные исследования.

Организаторы отмечают, что наибольшей популярностью у участников пользовались направления «Физика» и «Торгово-экономический профиль». Одним из самых сложных и востребованных направлений стало «BIM-проектирование».

Кроме того, в рамках церемонии закрытия перед финалистами выступила эксперт национальной программы «Цифровая экономика РФ» Наталья Смирнова, отметившая высокий потенциал участников.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех» Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

В завершении олимпиады представители оргкомитета подчеркнули значимость мероприятия для развития кадрового потенциала страны.

«Имена наших победителей вписаны в историю этой олимпиады золотыми буквами. Но наше путешествие не заканчивается здесь — это лишь первая глава большой истории. Впереди — новые открытия, новые вызовы и новые победы. Пусть «Формула будущего» всегда ведет наших участников к успеху», — отметили организаторы.

Мероприятие завершилось награждением победителей и призеров олимпиады «Формула будущего» — они получили заслуженные дипломы и ценные подарки. Особым бонусом для лучших участников стало право на льготное поступление в образовательный центр «Алабуга Политех».