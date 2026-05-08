Самым подешевевшим за месяц продуктом стал огурец. Его цена упала на 15 процентов на конец апреля, рассказали в Руспродсоюзе. Об этом пишет РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом огурцы стали дешевле на 4,5 процента. В рейтинг также попали помидоры (на 3,2 процента) и бананы (2,4 процента).

Средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров - 303,7 рубля за килограмм, и бананов - 161 рубль за килограмм.

Ранее сообщалось, что самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане. Вес гиганта составил почти три килограмма. Его длина составила 93 сантиметра, а диаметр - 23 сантиметра.

