Общество
27 апреля 20:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане

Вес гиганта составил почти три килограмма.

Автор фото: Минсельхозпрод Татарстана

Эмина Вахитова, садовод-любитель из поселка Салмачи под Казанью, вырастила в парнике самый длинный в России огурец. Размеры овоща зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD, а сам огурец внесли в Реестр рекордов России.  

Эмина посадила весной 2025 года семена сорта «Восточный деликатес». Один из плодов в теплице стал расти очень быстро.  

- Я много лет выращиваю овощи в парнике. Всё было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти, — поделилась Вахитова.  

В итоге огурец поставил рекорд: его длина составила 93 сантиметра, вес — 2820 граммов, диаметр — 23 сантиметра. Размеры зеленого гиганта зафиксировали после тщательных контрольных измерений, проведенных совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. 

Предыдущие рекордсмены явно уступали по размерам казанскому: они были длиной 88, 83 и 63 сантиметра, сообщили в Минсельхозе Татарстана.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.