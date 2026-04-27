Самый длинный огурец в России вырастили в Татарстане
Вес гиганта составил почти три килограмма.
Эмина Вахитова, садовод-любитель из поселка Салмачи под Казанью, вырастила в парнике самый длинный в России огурец. Размеры овоща зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD, а сам огурец внесли в Реестр рекордов России.
Эмина посадила весной 2025 года семена сорта «Восточный деликатес». Один из плодов в теплице стал расти очень быстро.
- Я много лет выращиваю овощи в парнике. Всё было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти, — поделилась Вахитова.
В итоге огурец поставил рекорд: его длина составила 93 сантиметра, вес — 2820 граммов, диаметр — 23 сантиметра. Размеры зеленого гиганта зафиксировали после тщательных контрольных измерений, проведенных совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Предыдущие рекордсмены явно уступали по размерам казанскому: они были длиной 88, 83 и 63 сантиметра, сообщили в Минсельхозе Татарстана.
