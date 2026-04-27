Общество
27 апреля 20:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После сильного ветра в Татарстан придет снег

На первомай ожидаются умеренные осадки и +13 градусов.

После сильного ветра в Татарстан придет снег

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 28 апреля пройдет дождь и мокрый снег. Сильный ветер останется. Его порывы будут достигать 15—20 метров в секунду ночью и 18—23 метра в секунду днем. В ночное время температура упадет до 0...+3 градусов, а днем будет +5...+10 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

В среду и четверг, 29 и 30 апреля, тоже ожидаются осадки. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -2...+3 градуса, днем 29 апреля будет +6...+11 градусов, а 30 апреля +8...+13 градусов.

Предварительно, 1 и 2 мая прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Температуры в ночные часы ожидаются около 0 градусов, днем от +8 до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Однако потепление в начале мая может смениться следующей волной похолодания, но уже не такой интенсивной и продолжительной, как в апреле.

