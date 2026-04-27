Общество
27 апреля 21:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казанском марафоне планируют участвовать рекордные 42 тысячи человек

Съедутся бегуны из 85 регионов России и 37 зарубежных стран.

В Казанском марафоне планируют участвовать рекордные 42 тысячи человек

Автор фото: kzn.ru

Рекордное число заявок зарегистрировали на Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая. Приедут атлеты из 85 регионов России и 37 зарубежных стран, сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

1 мая начинаются детские забеги, 2 мая пройдут забеги на дистанции в три и десять километров, а на 3 мая запланированы дистанции в 21,1 и 42,2 километра. Маршрут забега пройдет через туристические места Казани: мост «Миллениум», Казанский кремль, башню Сююмбике, центр семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу и другие. На маршруте расставят точки питания.

Напомним, ряд улиц перекроют во время подготовки и проведения Казанского марафона. Временные ограничения коснутся также парковок.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.