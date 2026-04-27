В Казанском марафоне планируют участвовать рекордные 42 тысячи человек
Съедутся бегуны из 85 регионов России и 37 зарубежных стран.
Рекордное число заявок зарегистрировали на Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая. Приедут атлеты из 85 регионов России и 37 зарубежных стран, сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
1 мая начинаются детские забеги, 2 мая пройдут забеги на дистанции в три и десять километров, а на 3 мая запланированы дистанции в 21,1 и 42,2 километра. Маршрут забега пройдет через туристические места Казани: мост «Миллениум», Казанский кремль, башню Сююмбике, центр семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу и другие. На маршруте расставят точки питания.
Напомним, ряд улиц перекроют во время подготовки и проведения Казанского марафона. Временные ограничения коснутся также парковок.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.