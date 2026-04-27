Общество
27 апреля 21:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему казанцы разоряются в майские праздники

Большая часть горожан в случае неожиданных трат использует свои же накопления, а не кредитки, выяснили аналитики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более 75 процентов жителей столицы республики в майские праздники тратит больше, чем обычно. Больше половины (52 процента) выделяют большие суммы на путешествия, 16 процентов сильно тратятся на застолья, пикники (11 процентов), ремонт (12 процентов), кино, театр и другие развлечения (семь процентов). К такому выводу пришли аналитики «Альфа-Денег».

Естественно, не всем так повезло — 15 процентов продолжат работать в майские праздники. Еще 17 процентов планируют отдохнуть дома, 21 процент — попутешествовать, 12 процентов — поехать на шашлыки. Копать грядки на даче отправятся 18 процентов опрошенных.

Говоря о конкретном размере трат, около 60 процентов на праздники выделяют до 10 тысяч рублей, 19 процентов — до 20 тысяч, семь процентов — до 50 тысяч рублей, а еще девять, как ни странно, планируют потратить от 51 до 100 тысяч рублей. Только пять процентов респондентов рассчитывают на большую сумму. В среднем уровень расходов держится на отметке 28—32 тысячи рублей.

На незапланированные траты 58 процентов расходуют собственные накопления, а еще 24 процента пользуются кредитами, 10 процентов опрошенных занимают деньги у родственников. На срочные бытовые дела брать заем готовы 49 процентов, реже берут кредит на строительство, ремонт и поездки.

Ранее аналитики выяснили, что большинство жителей Казани (37 процентов) выезжают на шашлыки несколько раз в месяц. Около 30 процентов вообще едят их только несколько раз в сезон.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
