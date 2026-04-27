Почему казанцы разоряются в майские праздники
Большая часть горожан в случае неожиданных трат использует свои же накопления, а не кредитки, выяснили аналитики.
Более 75 процентов жителей столицы республики в майские праздники тратит больше, чем обычно. Больше половины (52 процента) выделяют большие суммы на путешествия, 16 процентов сильно тратятся на застолья, пикники (11 процентов), ремонт (12 процентов), кино, театр и другие развлечения (семь процентов). К такому выводу пришли аналитики «Альфа-Денег».
Естественно, не всем так повезло — 15 процентов продолжат работать в майские праздники. Еще 17 процентов планируют отдохнуть дома, 21 процент — попутешествовать, 12 процентов — поехать на шашлыки. Копать грядки на даче отправятся 18 процентов опрошенных.
Говоря о конкретном размере трат, около 60 процентов на праздники выделяют до 10 тысяч рублей, 19 процентов — до 20 тысяч, семь процентов — до 50 тысяч рублей, а еще девять, как ни странно, планируют потратить от 51 до 100 тысяч рублей. Только пять процентов респондентов рассчитывают на большую сумму. В среднем уровень расходов держится на отметке 28—32 тысячи рублей.
На незапланированные траты 58 процентов расходуют собственные накопления, а еще 24 процента пользуются кредитами, 10 процентов опрошенных занимают деньги у родственников. На срочные бытовые дела брать заем готовы 49 процентов, реже берут кредит на строительство, ремонт и поездки.
Ранее аналитики выяснили, что большинство жителей Казани (37 процентов) выезжают на шашлыки несколько раз в месяц. Около 30 процентов вообще едят их только несколько раз в сезон.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.