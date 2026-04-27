Большая часть горожан в случае неожиданных трат использует свои же накопления, а не кредитки, выяснили аналитики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более 75 процентов жителей столицы республики в майские праздники тратит больше, чем обычно. Больше половины (52 процента) выделяют большие суммы на путешествия, 16 процентов сильно тратятся на застолья, пикники (11 процентов), ремонт (12 процентов), кино, театр и другие развлечения (семь процентов). К такому выводу пришли аналитики «Альфа-Денег».

Естественно, не всем так повезло — 15 процентов продолжат работать в майские праздники. Еще 17 процентов планируют отдохнуть дома, 21 процент — попутешествовать, 12 процентов — поехать на шашлыки. Копать грядки на даче отправятся 18 процентов опрошенных.

Говоря о конкретном размере трат, около 60 процентов на праздники выделяют до 10 тысяч рублей, 19 процентов — до 20 тысяч, семь процентов — до 50 тысяч рублей, а еще девять, как ни странно, планируют потратить от 51 до 100 тысяч рублей. Только пять процентов респондентов рассчитывают на большую сумму. В среднем уровень расходов держится на отметке 28—32 тысячи рублей.

На незапланированные траты 58 процентов расходуют собственные накопления, а еще 24 процента пользуются кредитами, 10 процентов опрошенных занимают деньги у родственников. На срочные бытовые дела брать заем готовы 49 процентов, реже берут кредит на строительство, ремонт и поездки.



Ранее аналитики выяснили, что большинство жителей Казани (37 процентов) выезжают на шашлыки несколько раз в месяц. Около 30 процентов вообще едят их только несколько раз в сезон.

