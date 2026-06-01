Официальная делегация Татарстана приняла личное участие в ключевых встречах с президентом, премьер-министром и правительством Беларуси.

Передовой опыт Минска в сфере благоустройства и поддержки экономики будет активно адаптироваться под казанские климатические и географические условия. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, уровень организации праздника со стороны белорусских коллег оказался образцовым.

- Организовать такое событие, такого масштаба, не в каждой стране получится. И, конечно, тут белорусские коллеги показали себя на самом высоком уровне. Минск продолжает впечатлять. Это тот город, куда приезжаешь и выискиваешь примеры для Казани. И хоть насмотренность у нас большая, но очень важно приезжать за какими-то новыми практиками, новыми идеями, которые применительно к нашей географии и погодным условиям мы обязательно будем реализовывать. Порядок в Белоруссии такой примерный не только для нашей республики, но, я думаю, и для других. Много чему можно и нужно учиться у наших белорусских коллег, - отметил Метшин.

Также в Минске с огромным масштабом завершились Дни Казани. Официальную делегацию Татарстана поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов, принявший личное участие в ключевых встречах с президентом, премьер-министром и правительством Беларуси.

