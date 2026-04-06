Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ЛДПР предлагают позволить жителям России не платить транспортный налог в тот период, когда сезонный транспорт фактически не используется. К главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову обратился лидер партии Леонид Слуцкий, а также соавтор законопроекта, член Высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов. Об этом сообщают «Известия».

Депутат разъяснил, что, согласно поправкам, не надо будет платить налог за тот период, когда сезонный транспорт, то есть лодки, мотоциклы, снегоходы, мотосани и прочие средства фактически не используются. По его словам, несправедливо брать налог зимой, если лодка с мотором нужна только летом. А, к примеру, за тот же снегоход, который используется зимой, несправедливо платить налог круглый год. Курдюмов уточнил, что речь идет о принципе — платишь тогда, когда реально пользуешься сезонной техникой.

Если законопроект примут, то налоговая нагрузка на россиян в регионах с коротким навигационным сезоном или суровыми климатическими условиями снизится.

Ранее сообщалось, что из закона о транспортном налоге Татарстана вычеркивают льготы для ветеранов СВО. Чтобы не дублировать федеральное законодательство, дополнительно удаляются налоговые преференции для Героев Советского Союза и России, а также носителей орденов Славы трёх степеней.

