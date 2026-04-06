Общество
6 апреля 08:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Освободить россиян от уплаты транспортного налога в межсезонье хотят в ЛДПР

Речь идет о принципе — платишь тогда, когда реально пользуешься сезонной техникой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ЛДПР предлагают позволить жителям России не платить транспортный налог в тот период, когда сезонный транспорт фактически не используется. К главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову обратился лидер партии Леонид Слуцкий, а также соавтор законопроекта, член Высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов. Об этом сообщают «Известия».

Депутат разъяснил, что, согласно поправкам, не надо будет платить налог за тот период, когда сезонный транспорт, то есть лодки, мотоциклы, снегоходы, мотосани и прочие средства фактически не используются. По его словам, несправедливо брать налог зимой, если лодка с мотором нужна только летом. А, к примеру, за тот же снегоход, который используется зимой, несправедливо платить налог круглый год. Курдюмов уточнил, что речь идет о принципе — платишь тогда, когда реально пользуешься сезонной техникой.

Если законопроект примут, то налоговая нагрузка на россиян в регионах с коротким навигационным сезоном или суровыми климатическими условиями снизится.

Ранее сообщалось, что из закона о транспортном налоге Татарстана вычеркивают льготы для ветеранов СВО. Чтобы не дублировать федеральное законодательство, дополнительно удаляются налоговые преференции для Героев Советского Союза и России, а также носителей орденов Славы трёх степеней.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
