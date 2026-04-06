На дезинфекцию от клещей и грызунов в Казани потратят почти 15 млн рублей
Высокий снежный покров способствует увеличению числа грызунов и насекомых.
В этом году на дезинфекцию от клещей и грызунов в столице Татарстана выделили 14,9 миллиона рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник УАТИ Артур Мухаметшин.
В 2026 году дезинфекция начнется, когда сойдет весь снег. На обработку открытых территорий (парков, скверов, садов) выделили 14,9 миллиона рублей – это на 28% больше, чем год назад. Обрабатывать будут территории Дирекции парков и скверов Казани, лесопарк «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, набережные Казанки и Волги.
— Высокий снежный покров, сформировавшийся прошедшей зимой, способствует увеличению числа грызунов и клещей: переносчиков геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС и клещевых инфекций, — рассказал Мухаметшин.
По словам спикера, на это нужно обратить особое внимание – в прошлом году в городе увеличилась заболеваемость ГЛПС.
Дополнительно обрабатывают зоны гостеприимства, кладбища и жилые массивы. Дополнительно на это выделяют 16,7 миллиона рублей. Также обрабатывают здания, больницы, объекты социально-культурной сферы.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре прогнозируют наплыв грызунов в Татарстане из-за снежной зимы. Такие условия являются идеальными для зимовки зверьков.
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.