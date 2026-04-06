Общество
6 апреля 09:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мурашко оценил эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ

Министр считает, что эпидсезон был прогнозируемый.

Мурашко оценил эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ

Автор фото: duma.gov.ru

Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ в этом сезоне не был напряженным, он был прогнозируемый, а вакцины против гриппа обеспечили защиту в период максимальной заболеваемости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.

Министр заметил, что отличие состояло лишь в структуре заболеваемости, так как весной преобладали коронавирусы и метапневмовирусы, а не привычный грипп B, что сказалось на тактике ведения и лечения пациентов. По его словам, также не было перебоев с препаратами какими-либо для лечения простудных заболеваний и гриппа, фиксировались отдельные логистические недочеты в регионах, но в целом система лекарственного обеспечения работала достаточно хорошо.

В Минздраве начали готовиться к новому сезону, подготавливаются вакцинные штаммы, ведется контрактация по противогриппозным вакцинам.

Ранее сообщалось, что cитуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане стабильная. Было зарегистрировано 11 304 случая заболеваний. Среди вирусов негриппозной этиологии лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы и боковирусы. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 46 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.