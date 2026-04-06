Министр считает, что эпидсезон был прогнозируемый.

Автор фото: duma.gov.ru

Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ в этом сезоне не был напряженным, он был прогнозируемый, а вакцины против гриппа обеспечили защиту в период максимальной заболеваемости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.

Министр заметил, что отличие состояло лишь в структуре заболеваемости, так как весной преобладали коронавирусы и метапневмовирусы, а не привычный грипп B, что сказалось на тактике ведения и лечения пациентов. По его словам, также не было перебоев с препаратами какими-либо для лечения простудных заболеваний и гриппа, фиксировались отдельные логистические недочеты в регионах, но в целом система лекарственного обеспечения работала достаточно хорошо.

В Минздраве начали готовиться к новому сезону, подготавливаются вакцинные штаммы, ведется контрактация по противогриппозным вакцинам.

Ранее сообщалось, что cитуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане стабильная. Было зарегистрировано 11 304 случая заболеваний. Среди вирусов негриппозной этиологии лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, метапневмовирусы и боковирусы. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 46 процентов.

