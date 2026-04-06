Ни одной заявки не поступило только от жителей Московского района.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единая дежурно-диспетчерская служба получила 75 обращений о подтоплениях от жителей районов Казани, рассказал начальник Управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин. 72 заявки уже обработали.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среднем температура в апреле будет на два градуса выше нормы. При этом на малых реках основная фаза паводка придется на первую декаду апреля - это соответствует и многолетним наблюдениям.

- Уровни воды в большинстве рек прогнозируются в пределах нормы или на 30—100 сантиметров выше. Но при стремительном потеплении и ускоренном таянии снега не исключен выход воды на пойму на отдельных участках рек, — рассказал Чанкин.

Несмотря на приятные прогнозы, апрель – месяц нестабильный, отметил спикер. Он может удивить как теплом, так и проливными дождями. По словам спикера, ЧС возникают внезапно.

Больше всего на подтопы жаловались жители Кировского района – они послали 25 обращений. Много жалоб поступило от жителей Приволжского (18), Советского (13) и Авиастроительного районов (12). При этом в Ново-Савиновском районе о подтоплениях сообщали всего шесть раз, в Вахитовском – единожды, а в Московском – ни разу. Только за воскресенье, 5 апреля, жители Казани отправили диспетчерам 15 жалоб.

Ранее мы писали, что в республике фиксируют подъём уровней рек. На отдельных реках началось затопление пойм — глубина на Малом Черемшане достигла 115 сантиметров, на Кубне — 63 сантиметра.

