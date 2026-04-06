Общество
6 апреля 10:24
Автор материала:Дилия Мингазова

Казанцы пожаловались на подтопления уже 75 раз

Ни одной заявки не поступило только от жителей Московского района.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единая дежурно-диспетчерская служба получила 75 обращений о подтоплениях от жителей районов Казани, рассказал начальник Управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин. 72 заявки уже обработали.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среднем температура в апреле будет на два градуса выше нормы. При этом на малых реках основная фаза паводка придется на первую декаду апреля - это соответствует и многолетним наблюдениям.

- Уровни воды в большинстве рек прогнозируются в пределах нормы или на 30—100 сантиметров выше. Но при стремительном потеплении и ускоренном таянии снега не исключен выход воды на пойму на отдельных участках рек, — рассказал Чанкин.

Несмотря на приятные прогнозы, апрель – месяц нестабильный, отметил спикер. Он может удивить как теплом, так и проливными дождями. По словам спикера, ЧС возникают внезапно.

Больше всего на подтопы жаловались жители Кировского района – они послали 25 обращений. Много жалоб поступило от жителей Приволжского (18), Советского (13) и Авиастроительного районов (12). При этом в Ново-Савиновском районе о подтоплениях сообщали всего шесть раз, в Вахитовском – единожды, а в Московском – ни разу. Только за воскресенье, 5 апреля, жители Казани отправили диспетчерам 15 жалоб.

Ранее мы писали, что в республике фиксируют подъём уровней рек. На отдельных реках началось затопление пойм — глубина на Малом Черемшане достигла 115 сантиметров, на Кубне — 63 сантиметра.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.