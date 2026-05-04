Пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей
С идеей выступило правительство.
В Госдуме изучат предложение об увеличении госпошлин за прием в гражданство и за выход из него до 50 тысяч рублей. С идеей выступило правительство, передает ТАСС.
Помимо этого, хотят поднять пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, за замену вида на жительство — до 6 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей планируется увеличить пошлину за выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении).
При этом пошлину не надо будет платить бывшим гражданам СССР, участникам госпрограммы переселения соотечественников и иностранцам, заключившим контракт для участия в СВО.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России выросли пошлины за получение водительских прав. Теперь за пластиковую карту старого образца придется заплатить 4 тысячи рублей, а за удостоверение нового поколения - от 3 до 6 тысяч рублей. За выдачу номеров для автомобиля пошлина выросла с 2 до 3 тысяч рублей, за бумажное свидетельство о регистрации ТС - с 500 до 1,5 тысячи рублей.
