Общество
4 мая 11:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей

С идеей выступило правительство.

Пошлину за выход из гражданства и прием в него хотят поднять до 50 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме изучат предложение об увеличении госпошлин за прием в гражданство и за выход из него до 50 тысяч рублей. С идеей выступило правительство, передает ТАСС.

Помимо этого, хотят поднять пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, за замену вида на жительство — до 6 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей планируется увеличить пошлину за выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении).

При этом пошлину не надо будет платить бывшим гражданам СССР, участникам госпрограммы переселения соотечественников и иностранцам, заключившим контракт для участия в СВО.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России выросли пошлины за получение водительских прав. Теперь за пластиковую карту старого образца придется заплатить 4 тысячи рублей, а за удостоверение нового поколения - от 3 до 6 тысяч рублей. За выдачу номеров для автомобиля пошлина выросла с 2 до 3 тысяч рублей, за бумажное свидетельство о регистрации ТС - с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.