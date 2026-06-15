Общество
15 июня 20:48
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«Вечерняя Казань»

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Продажа билетов на поезда с юга России временно приостановлена

На инфраструктуре запланированы ремонтные работы.

Продажа билетов на поезда с юга России временно приостановлена

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда, следующие с юга России в сентябре. Это произошло из-за ремонта на инфраструктуре.

Продажи откроются в самое ближайшее время после корректировки графика, пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.

«Расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы», - говорится в сообщении.

В частности, меры коснутся поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. После корректировки графика продажа билетов вновь откроется.

Ранее сообщалось, что на время саммита АСЕАН в Казани запустят более 80 дополнительных поездов. Интервал движения — от 30 минут до часа.

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