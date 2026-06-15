Продажа билетов на поезда с юга России временно приостановлена
На инфраструктуре запланированы ремонтные работы.
В РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда, следующие с юга России в сентябре. Это произошло из-за ремонта на инфраструктуре.
Продажи откроются в самое ближайшее время после корректировки графика, пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.
«Расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы», - говорится в сообщении.
В частности, меры коснутся поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. После корректировки графика продажа билетов вновь откроется.
Ранее сообщалось, что на время саммита АСЕАН в Казани запустят более 80 дополнительных поездов. Интервал движения — от 30 минут до часа.
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