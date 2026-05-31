31 мая 21:25
Прямые рейсы во вьетнамский Дананг стартуют из Казани

В полете пассажиры пробудут около девяти часов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из Казани запускают рейсы до Дананга - города во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Перевозками займется VietJet Air. Полеты запланированы по средам и субботам на широкофюзеляжных Airbus A330. Пассажиры пробудут в полете примерно девять часов.

По данным Национального туристического управления Вьетнама (VNAT), за апрель 2026 года Вьетнам посетили более 137 тысяч российских туристов. Показатели на 228,2 процента больше по сравнению с апрелем 2025 года.

Ранее сообщалось, что летом число прямых зарубежных рейсов сократится на четверть в России. Направления исчезают из табло в связи с нефтяным кризисом, сменой сезона и геополитическими причинами.

