Прямые рейсы во вьетнамский Дананг стартуют из Казани
В полете пассажиры пробудут около девяти часов.
Из Казани запускают рейсы до Дананга - города во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.
Перевозками займется VietJet Air. Полеты запланированы по средам и субботам на широкофюзеляжных Airbus A330. Пассажиры пробудут в полете примерно девять часов.
По данным Национального туристического управления Вьетнама (VNAT), за апрель 2026 года Вьетнам посетили более 137 тысяч российских туристов. Показатели на 228,2 процента больше по сравнению с апрелем 2025 года.
Ранее сообщалось, что летом число прямых зарубежных рейсов сократится на четверть в России. Направления исчезают из табло в связи с нефтяным кризисом, сменой сезона и геополитическими причинами.
