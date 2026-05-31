31 мая 22:00
«Вечерняя Казань»

Россиян предупредили о комарах, переносящих опасные болезни

Через укус можно заразиться дирофиляриозом, малярией и лихорадкой Денге.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Комары-переносчики опасных вирусов начали появляться на юге России из-за изменений климата. Это связано с влажной зимой и ранним потеплением. Поэтому если после укуса появляются странные симптомы, то лучше всего обратиться к врачу, предупреждают специалисты.

Некоторые комары переносят гельминтов, например, дирофилярию, а также малярию и лихорадку Денге, рассказал паразитолог Евгений Морозов в эфире Пятого канала.

Сам комар заражается через животное, зараженное паразитами. Он кусает его, заглатывает личинки гельминта, и через две недели они созревают в теле насекомого.

Энтомолог Юрий Гниненко добавил, что на юге России распространился египетский комар, который переносит лихорадку Западного Нила.

Ранее Роспотребнадзор уже предупреждал, что комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила. Защититься от укусов поможет специальная аэрозоль и закрытая одежда.

