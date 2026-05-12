Как считает вице-премьер, бедность снизилась до исторически низких значений.

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

В течение последних трех лет реальные доходы жителей России увеличились на 26,1 процента за счет повышения оплаты труда, поддержки государства, поступлений от ИП и собственности. Это самый высокий рост за последние два десятилетия, считает вице-премьер страны Александр Новак. Его цитируют «Ведомости».

Непосредственно заработная плата поднялась на 23,9 процента, а бедность снизилась до исторически минимальных показателей — 6,7 процента. По итогам текущего года доходы должны увеличиться еще на 1,6 процента. Безработица, несмотря на замедление роста экономики, увеличиться не должна, оставшись на уровне 2,3-2,4 процента.

«У нас объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будет сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже», — рассказал Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что мир переживает самый масштабный энергетический кризис за последние 40 лет. Конфликт на Ближнем Востоке затронул минимум 20 миллионов баррелей нефти в сутки.

