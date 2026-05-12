Общество
12 мая 10:17
«Вечерняя Казань»

Реальные доходы россиян выросли на 26%, заявил Новак

Как считает вице-премьер, бедность снизилась до исторически низких значений.

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

В течение последних трех лет реальные доходы жителей России увеличились на 26,1 процента за счет повышения оплаты труда, поддержки государства, поступлений от ИП и собственности. Это самый высокий рост за последние два десятилетия, считает вице-премьер страны Александр Новак. Его цитируют «Ведомости».

Непосредственно заработная плата поднялась на 23,9 процента, а бедность снизилась до исторически минимальных показателей — 6,7 процента. По итогам текущего года доходы должны увеличиться еще на 1,6 процента. Безработица, несмотря на замедление роста экономики, увеличиться не должна, оставшись на уровне 2,3-2,4 процента.

«У нас объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будет сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже», — рассказал Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что мир переживает самый масштабный энергетический кризис за последние 40 лет. Конфликт на Ближнем Востоке затронул минимум 20 миллионов баррелей нефти в сутки.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
