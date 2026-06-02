Россиян с iPhone могут лишить 5G
Активация 5G требует отдельного согласования со стороны производителя.
Пользователи iPhone в России могут остаться без 5G после начала развертывания сетей. Активация требует отдельного согласования со стороны производителя для каждого оператора связи, пишут «Известия».
После ухода в 2022 году Apple практически прекратила взаимодействие с отечественными телеком-операторами, что делает процедуру получения необходимых разрешений затруднительной.
Эксперты допускают, что компания могла бы предоставить доступ к 5G в рамках принципа технологической нейтральности. Российские операторы развернут сети нового поколения на частотах, которые уже используются для сервисов 2G, 3G и LTE.
Ранее сообщалось, что после обновления iPhone превращаются в «кирпичи». Проблемы начали возникать при установке версии iOS 26.4.1. Устройства после обновления переставали включаться и требовали полной перепрошивки с потерей данных.
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