Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пользователи iPhone начали жаловаться, что после обновления их смартфоны превращаются в «кирпичи». Об этом сообщает Baza.

Проблемы начали возникать при установке версии iOS 26.4.1. Устройства после обновления переставали включаться и требовали полной перепрошивки с потерей данных. По словам специалистов, чаще всего причина кроется в сопутствующих факторах, к примеру, нехватке памяти, отключении смартфона от питания во время обновления или попытках принудительно обновить устройство без необходимости.

В среднем процесс обновления занимает около часа, но при переносе информации со старого смартфона все может растянуться до полутора часов. Несмотря на то, что во время обновления смартфон может заметно нагреваться, главное - это не отключать его от питания и не вмешиваться в процесс до самого окончания.

Ранее сообщалось, что из-за последнего обновления смартфоны Xiaomi превращаются в «кирпичи», проблема возникает после установки новой версии операционной системы HyperOS 3. Его владельцам приходится отдавать телефоны в дилерский центр по гарантии или в частные фирмы для переустановки системы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.