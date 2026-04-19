Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане ночью и утром 20 апреля в западных районах ожидаются туман и сильный дождь, об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает региональный МЧС.

Татарстанцам рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Также необходимо быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам, следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям.

Днем 20 апреля в Казани будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем +9..+11 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду на апрель-сентябрь 2026 года в Татарстане. Апрель ожидается теплее климатической нормы, которая составляет +5,4 градуса. При этом количество осадков будет близким к обычным – около 30 миллиметров.

