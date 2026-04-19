В МЧС призвали татарстанцев к осторожности из-за изменений погоды
Ожидаются туман и сильный дождь.
В Татарстане ночью и утром 20 апреля в западных районах ожидаются туман и сильный дождь, об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает региональный МЧС.
Татарстанцам рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Также необходимо быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам, следить за детьми и оказывать помощь пожилым и больным людям.
Днем 20 апреля в Казани будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем +9..+11 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду на апрель-сентябрь 2026 года в Татарстане. Апрель ожидается теплее климатической нормы, которая составляет +5,4 градуса. При этом количество осадков будет близким к обычным – около 30 миллиметров.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.