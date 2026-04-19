Перечень заболеваний, с которыми запрещено работать в охране, утвердил Минздрав
Всего в списке 65 болезней.
Минздрав России утвердил перечень заболеваний, с которыми будет запрещено работать в охране. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.
В списке 65 болезней, из них 62 связаны с психическим расстройствами. Охранниками нельзя будет работать людям с хроническими, затяжными, тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями деменции, шизофрении, психоза, расстройством половой идентификации, умственной отсталостью и другими.
Помимо этого в перечне присутствуют девять заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголь, опиоиды, снотворные, стимуляторы (например, кофеин), галлюциногены. Также в списке три болезни глаз, включая слепоту и расстройство зрения.
Ранее сообщалось, что казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами. Согласно опросу, горожане с неприязнью смотрят на офисных клерков и ряд других самых обычных профессий.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.