Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав России утвердил перечень заболеваний, с которыми будет запрещено работать в охране. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.

В списке 65 болезней, из них 62 связаны с психическим расстройствами. Охранниками нельзя будет работать людям с хроническими, затяжными, тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями деменции, шизофрении, психоза, расстройством половой идентификации, умственной отсталостью и другими.

Помимо этого в перечне присутствуют девять заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголь, опиоиды, снотворные, стимуляторы (например, кофеин), галлюциногены. Также в списке три болезни глаз, включая слепоту и расстройство зрения.

Ранее сообщалось, что казанцам скучно работать охранниками и бухгалтерами. Согласно опросу, горожане с неприязнью смотрят на офисных клерков и ряд других самых обычных профессий.

