Общество
28 июня 22:00
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«Вечерняя Казань»

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Рустам Минниханов отдал дань памяти Герою СССР Петру Гаврилову

Из Татарстана на фронт ушло 700 тысяч человек.

Рустам Минниханов отдал дань памяти Герою СССР Петру Гаврилову

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Пестречинском районе Татарстана состоялся VIII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Мероприятие посвящено Великой Отечественной войне.

«Образцом стойкости и верности воинскому долгу стал наш земляк, Герой Советского Союза Пётр Михайлович Гаврилов. Мы помним цену Победы и передаем эту правду будущим поколениям!» - написал в посте раис республики Рустам Минниханов.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

На фронт в те годы из Татарстана ушло 700 тысяч человек. Глава Татарстана выразил гордость за то, что республика внесла такой огромный вклад в Победу. И сейчас главная задача - не допустить отклонения от исторической правды о войне, передать из поколения в поколение ценные воспоминания о подвиге ветеранов, отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы к мемориалу работникам Казанского порохового завода. Во времена ВОВ на фронт отправили свыше двух тысяч заводчан, и многие не вернулись обратно. А восемь работников порохового стали Героями Советского Союза.

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