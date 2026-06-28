Рустам Минниханов отдал дань памяти Герою СССР Петру Гаврилову
Из Татарстана на фронт ушло 700 тысяч человек.
В Пестречинском районе Татарстана состоялся VIII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Мероприятие посвящено Великой Отечественной войне.
«Образцом стойкости и верности воинскому долгу стал наш земляк, Герой Советского Союза Пётр Михайлович Гаврилов. Мы помним цену Победы и передаем эту правду будущим поколениям!» - написал в посте раис республики Рустам Минниханов.
На фронт в те годы из Татарстана ушло 700 тысяч человек. Глава Татарстана выразил гордость за то, что республика внесла такой огромный вклад в Победу. И сейчас главная задача - не допустить отклонения от исторической правды о войне, передать из поколения в поколение ценные воспоминания о подвиге ветеранов, отметил Минниханов.
Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы к мемориалу работникам Казанского порохового завода. Во времена ВОВ на фронт отправили свыше двух тысяч заводчан, и многие не вернулись обратно. А восемь работников порохового стали Героями Советского Союза.
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