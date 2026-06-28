Общество
28 июня 15:03
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«Вечерняя Казань»

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Сахар во всем мире может резко подорожать из-за приближения Эль-Ниньо

России своего сахара хватает.

Сахар во всем мире может резко подорожать из-за приближения Эль-Ниньо

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за климатического явления Эль-Ниньо Индия может потерять 3–8 миллионов тонн тростника. Это грозит повышением цены на сахар во всем мире, рассказал РИА Новости директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

В июне генсек ООН Антониу Гутерреш предупреждал - с вероятностью 90% в ближайшие месяцы наступит Эль-Ниньо. Это метеоявление, по его словам, лишь «подольет масла в огонь глобального потепления», а также может нарушить продовольственные и водные системы по всему миру. В том числе, он подействует и на урожайности сахарного тростника в Таиланде и Индии – в последнем уже есть нехватка дождей.

Биржа Лондона уже подняла цены на сахар до 660 долларов за тонну. Если Индия совсем запретит вывоз сахара, цена подскочит до 750–800 долларов за тонну. Для бедных стран Африки и Южной Азии это значит, что продукты питания подорожают сразу на 10–15%.

При этом в России сахара хватает – в 2025 году в стране собрали 48,8 миллиона тонн сахарной свеклы.

Ранее мы писали, что климатологи предрекли увеличение числа и силы смерчей в России. Причиной назвали глобальное потепление.

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