Общество
28 июня 16:27
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«Вечерняя Казань»

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Семьям с 10 детьми в Татарстане выплатят по 100 тысяч рублей

Речь идет только об одном районе.

Семьям с 10 детьми в Татарстане выплатят по 100 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорском районе Татарстана утвердили единовременную выплату для семей с десятью и более детьми. Сумма составит сто тысяч рублей, говорится в постановлении исполкома. Выплату приурочат к Дню семьи, любви и верности 8 июля.

Отметим, что получателями смогут стать не более двух семей в год. Выплата должна поспособствовать укреплению института семьи и повышению престижа многодетности.

Чтобы получить выплату, нужно жить в Лениногорском районе не менее года, иметь подтвержденный состав семьи, отсутствие лишения родительских прав. Повторно обратиться можно не ранее чем через пять лет.

Ранее сообщалось, что новую выплату для семей с детьми разрешили оформлять на «Госуслугах». Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней.

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