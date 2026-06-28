Средний чек - сто тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отдых а Арабских Эмиратах для россиян стал почти в два раза дешевле, чем в прошлом году. Средний чек при бронировании составляет 100,5 тысячи рублей (-40 процентов). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Слетать.ру».

Российские туристы предпочитают летать в ОАЭ в июне (объем продаж 15 процентов). На июль приходится восемь процентов от общего объема продаж, а на август - 12 процентов, следует из данных Travelata.ru. А 15 процентов путешественников планируют отдохнуть в ОАЭ зимой или осенью.

В марте из-за напряженной военно-политической ситуации российские туроператоры полностью отказались от продажи билетов в ОАЭ и другие страны. Ограничения сняли 19 июня. И пока на цены влияет курс рубля, но на фоне растущего спроса цены начнут возвращаться к привычному уровню, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В то же время аналитики «Островка» считают, что к прежнему спросу у россиян поездки на Ближний Восток вернутся к концу лета — началу осени.

Ранее сообщалось, что в Турции закрываются магазины и кафе из-за нехватки российских туристов. Поток отдыхающих уже снизился на десять процентов относительно прошлого года.

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