Общество
21 июня 22:04
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«Вечерняя Казань»

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В Турции закрываются магазины и кафе из-за нехватки российских туристов

Поток отдыхающих уже снизился на 10 процентов относительно прошлого года.

В Турции закрываются магазины и кафе из-за нехватки российских туристов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Владельцы заведений Турции жалуются на снижение туристической активности россиян — отели пустуют, хозяева готовы снижать цены на следующие месяцы лета ради увеличения количества постояльцев. В частности, с января через аэропорт Антальи прошло всего 711 тысяч человек, что на 10 процентов меньше показателей 2025 года. Об этом сообщает SHOT.

Глава объединения отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи охарактеризовал эти полгода как худшие в истории. Уменьшение турпотока связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее эксперты выразили мнение, что в Казани время пребывания туристов способна увеличить «яхтенная инфраструктура». Она включает в себя сразу несколько аспектов: стоянка судов, сервис, обучение, спорт, рестораны, события, туры, прокаты, малый бизнес. Благодаря этому речной сегмент может стать новым туристическим продуктом ПФО и способом продлить время пребывания гостей в городе.

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